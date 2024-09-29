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Захарова: в кулуарах ООН обсуждают становление Госдепа бюро по боеприпасам

По ее словам, американская дипломатия сама себя дисквалифицировала.
Мария Зайцева 2024-09-29 15:19:27
© Фото: Benno Schwinghammer, dpa, Globallookpress

В кулуарах ООН обсуждают, что Государственный департамент США стал бюро, раздающим боеприпасы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем официальном Telegram-канале.

По словам представителя дипведомства, американская дипломатия дисквалифицировала себя.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел множество дипломатических встреч в шттаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках участия в Генассамблее ООН. Там он призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке и заявил о роли США в конфликте.

Там же Лавров осудил слова президента США Джо Байдена о смерти духовного лидера и генерального секретаря ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Тот назвал это «правильным решением», на что Лавров ответил, что это заявление показывает настоящее отношение американцев к ведению вооруженных конфликтов.

#в стране и мире #боеприпасы #Мария Захарова #МИД РФ #Госдеп США #американцы
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