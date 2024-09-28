МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11 человек

Ранее сообщалось о гибели десяти человек в результате взрыва на АЗС.
Глеб Владовский 2024-09-28 06:18:03
© Фото: ТРК Звезда

В Дагестане обнаружили еще одного погибшего под завалами взорвавшейся АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, число жертв в результате инцидента достигло отметки в 11 человек.

Напомним, что в пятницу, 27 сентября, в Карабудахкентском районе республики на федеральной трассе произошел инцидент. Также сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по жертвам взрыва на автозаправочной станции. По его данным, в результате инцидента еще 21 человек пострадали и находятся в медицинских учреждениях.

#МЧС РФ #Дагестан #пострадавшие #завалы #взрыв на АЗС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 