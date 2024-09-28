Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11 человек

В Дагестане обнаружили еще одного погибшего под завалами взорвавшейся АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, число жертв в результате инцидента достигло отметки в 11 человек.

Напомним, что в пятницу, 27 сентября, в Карабудахкентском районе республики на федеральной трассе произошел инцидент. Также сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по жертвам взрыва на автозаправочной станции. По его данным, в результате инцидента еще 21 человек пострадали и находятся в медицинских учреждениях.