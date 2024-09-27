Пятеро человек погибли в результате взрыва на АЗС в Дагестане

В результате взрыва на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе Дагестана погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС региона.

В числе погибших также есть ребенок. Пострадали четверо, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказали им помощь на месте, диагностированы ожоги и осколочные ранения, заявляет Минздрав республики.

В МВД Дагестана попросили не выезжать в сторону места происшествия в районе Хушета. Отмечается, что там работают все экстренные службы.

Глава республики подтвердил наличие погибших и пострадавших и сообщил, что выехал на место.