МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Дагестане суббота объявлена днем траура по погибшим на АЗС

Суббота в Дагестане объявлена днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС.
Дарина Криц 2024-09-27 23:43:59
© Фото: ТРК «Звезда»

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по жертвам взрыва на автозаправочной станции. Информацию сообщила пресс-служба регионального главы.

«Дорогие дагестанцы! Сегодня для всех нас очень тяжелый день. Случилась трагедия, которая унесла жизни десяти наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек. Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура», - сообщается в Telegram-канале Меликова.

Он вновь выразил соболезнования семьям погибших, добавив, что власти готовы во всем их поддержать.

Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером в Карабудахкентском районе республики на федеральной трассе. После случившегося региональное МВД просило граждан не выезжать в сторону места происшествия в районе Хушета, где уже работали все экстренные службы.

По последним данным, жертвами взрыва стали десять граждан, еще 21 человек пострадали и находятся в медицинских учреждениях.

#в стране и мире #Дагестан #Сергей Меликов #день траура #Автозаправка #погибли люди #взрыв на АЗС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 