В Дагестане суббота объявлена днем траура по погибшим на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по жертвам взрыва на автозаправочной станции. Информацию сообщила пресс-служба регионального главы.

«Дорогие дагестанцы! Сегодня для всех нас очень тяжелый день. Случилась трагедия, которая унесла жизни десяти наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек. Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура», - сообщается в Telegram-канале Меликова.

Он вновь выразил соболезнования семьям погибших, добавив, что власти готовы во всем их поддержать.

Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером в Карабудахкентском районе республики на федеральной трассе. После случившегося региональное МВД просило граждан не выезжать в сторону места происшествия в районе Хушета, где уже работали все экстренные службы.

По последним данным, жертвами взрыва стали десять граждан, еще 21 человек пострадали и находятся в медицинских учреждениях.