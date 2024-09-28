США объявили о завершении миссии Глобальной коалиции в Ираке

Американские военнослужащие могут покинуть территорию Ирака, поскольку США объявили о завершении международной военной миссии глобальной коалиции в этой стране. Соответствующее совместное заявление опубликовал Госдепартамент США. При этом не уточняется, сколько солдат США покинет иракскую территорию, и произойдет ли это в принципе.

Напомним, на территории Ирака действует международная коалиция по разгрому группировки ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) при посредничестве США и иракского правительства.

Госдеп уточнил, что изучив и оценив военную обстановку и ситуацию в сфере безопасности в Ираке и регионе, совместно с властями Ирака приняли план по завершению миссии в этой арабской республике. Он состоит из трех этапов. Первый этап подразумевает завершение миссии в Ираке не позднее сентября следующего года.

«Первое: завершение военной миссии коалиции в Ираке в течение следующих двенадцати месяцев, но не позднее конца сентября 2025 года, и переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддержать иракские силы и сохранить давление на ИГИЛ*», - заявила пресс-служба Госдепа США.

Второй пункт плана заключается в предотвращении возвращения ИГИЛ* с северо-востока Сирии, для чего военная миссия коалиции, действующая в Сирии на платформе, определенной в СГВ, будет продолжаться до сентября 2026 года.

Третье - военная комиссия должна будет определить, как будут выполнены первые два пункта и как будет обеспечиваться защита советников коалиции в Ираке в течение переходного периода.

Прежде американские власти обсуждали с иракскими коллегами возможность сохранить там небольшое число военнослужащих на длительный период. На территории республики присутствуют примерно 2,5 тысячи военнослужащих США и сотни военных из стран Европы.

В начале января 2024 года Пентагон подтверждал сообщения о проводимых с Ираком переговорах о будущем военной коалиции. Рабочие группы должны были выработать рекомендации по наиболее эффективной работе миссии коалиции, и гарантии, что ИГИЛ* не сможет возродиться никогда.

В конце августа во время рейда против боевиков ИГИЛ* пострадали семь американских солдат. Инцидент произошел в пустыне Анбар в Западном Ираке. В то же время во время операции были уничтожены 15 террористов, включая лидеров.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.