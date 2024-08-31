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Семь солдат США пострадали при рейде против боевиков ИГИЛ* в Ираке

Двое получили травмы «при падении» во время проведения операции.
Мария Зайцева 2024-08-31 07:43:45
© Фото: Timothy L. Hale, ZUMAPRESS, Globallookpress

Не менее пяти американских солдат были ранены во время проведения рейда против террористов Исламского государства* в Западном Ираке в пустыне Анбар. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

Двое военных пострадали «в результате падения» во время операции.

«Эта операция была нацелена на лидеров ИГИЛ*, чтобы подорвать и ослабить способность ИГИЛ* планировать, организовывать и проводить нападения на мирных иракцев, а также граждан США, союзников и партнеров по всему региону и за его пределами», - говорится в сообщении.

В результате операции уничтожены 15 террористов, в том числе и лидеры, информации о пострадавших из числа гражданского населения нет.

В переговорах США и Ирака ранее обсуждалось будущее создание военной коалиции, а одним из условий была гарантия невозможности возвратить ИГИЛ*

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #сша #террористы #уничтожение
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