Семь солдат США пострадали при рейде против боевиков ИГИЛ* в Ираке

Не менее пяти американских солдат были ранены во время проведения рейда против террористов Исламского государства* в Западном Ираке в пустыне Анбар. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

Двое военных пострадали «в результате падения» во время операции.

«Эта операция была нацелена на лидеров ИГИЛ*, чтобы подорвать и ослабить способность ИГИЛ* планировать, организовывать и проводить нападения на мирных иракцев, а также граждан США, союзников и партнеров по всему региону и за его пределами», - говорится в сообщении.

В результате операции уничтожены 15 террористов, в том числе и лидеры, информации о пострадавших из числа гражданского населения нет.

В переговорах США и Ирака ранее обсуждалось будущее создание военной коалиции, а одним из условий была гарантия невозможности возвратить ИГИЛ*

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.