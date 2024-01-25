Пентагон подтвердил переговоры с Ираком о будущем военной коалиции

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что представители США и Ирака в ближайшие дни начнут переговоры о «наиболее эффективном развитии» международной военной коалиции, которая присутствует в этой стране. Они должны обеспечить «переход к долгосрочному двустороннему партнерству в области безопасности» между странами.

В ближайшие дни начнутся встречи Высшей военной комиссии США и Ирака (HMC), говорится в заявлении Остина на сайте Пентагона. Она будет обсуждать сроки действия миссии коалиции по борьбе с ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация). Эти сроки будут зависеть от трех факторов - угрозы со стороны террористической организации, оперативных и экологических требований, а также уровня возможностей иракских сил безопасности.

Экспертные рабочие группы должны дать рекомендации «по наиболее эффективному развитию миссии коалиции», говорится в заявлении главы Минобороны США. При этом должны быть гарантии, что ИГИЛ* никогда не сможет возродиться.

При этом Остин не сказал прямо, будут ли США выводить свои войска из Ирака. Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что США заявили о готовности начать вывод своего контингента.

В начале января премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил о выводе оставшегося контингента иностранных войск с территории страны. В Ираке находятся 2,5 тысячи американских военнослужащих, а также сотни военных из европейских стран.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.