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В «Хезболле» сообщили о судьбе лидера Насраллы после ударов ЦАХАЛ

Лидер ливанской вооруженной группировки «Хезболла» Хасан Насралла жив, несмотря на авиаудары Израиля, о чем сообщил близкий к группировке источник.
Марина Крижановская 2024-09-28 02:59:35
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Духовный лидер и генеральный секретарь шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасан Насралла остался жив после серии израильских ударов по пригороду столицы Ливана.

Как сообщил «360» со ссылкой на американское агентство Reuters, Насралла уцелел после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту. Подобную информацию сообщило и информационное агентство Ирана Tasnim, добавив, что Насралла находится в безопасности.

Истребители F-35 ВВС Израиля при авиаударах применяли противобункерные бомбы. поэтому шесть зданий в южном пригороде ливанской столицы разрушены до основания.

Вечером 27 сентября телеканал Al-Arabiya отметил, что ВВС Израиля попытались устранить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. 

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #Хасан Насралла
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