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Спасатели нашли тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Среди погибших в авиакатастрофе - жители Москвы, Камчатского и Пермского края, Липецкой и Амурской областей, а также Республики Бурятия.
Ян Брацкий 2024-09-02 08:10:02
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

На месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке найдены тела всех 22 погибших, поисковая операция на месте крушения завершена. Тела туристов и членов экипажа доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания, сообщили в МЧС.

Напомним, вертолет потерпел крушение 31 августа. Спустя сутки обломки машины обнаружили с воздуха. Ми-8 рухнул в 15 километрах западнее аэродрома села Николаевка на высоте 900 метров, пишет «360».

В поисках участвовали более 100 человек и 30 единиц специальной техники. Работа осложнялась плохой погодой, резким перепадом высот и сильным ветром.

Ранее стало известно, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура по погибшим в результате крушения вертолета.

#вертолет #Ми-8 #происшествие #Камчатка #Трагедия #погибшие
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