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На Камчатке объявили 3 сентября днем траура в связи с крушением Ми-8

Предварительно, все 22 человека, находящихся на борту, погибли. На данный момент спасатели нашли тела 18 жертв.
Ирина Егорова 2024-09-02 04:03:28
© Фото: МЧС России

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура из-за крушения вертолета Ми-8.

«Это трагедия, глубокие соболезнования родным погибших. В связи со значением катастрофы 3 сентября объявлен днем траура в Камчатском крае», - сообщил Солодов.

На борту вертолета находились 22 человека - 3 члена экипажа и 19 пассажиров. На данный момент спасатели нашли тела 18 человек. Поиски жертв и черного ящика продолжаются.

«Предварительно, все погибли. На борту находились жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой и Амурской области, Республики Бурятия», - уточнил глава региона.

По его словам, обломки судна были обнаружены 31 августа на высоте 900 метров. Он выразил благодарность спасателям, которые сразу приступили к поискам и работали в тяжелых погодных условиях и в ночное время. Отдельно он обратился к волонтерам, поблагодарив за отклик.
 
Также он уточнил, что создан штаб по работе в связи с ситуацией, на Камчатку прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета. 

#вертолет #Ми-8 #крушение #Камчатка #Трагедия #траур #Солодов
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