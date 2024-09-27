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Турфирмы в Ливане начали вывозить беженцев под видом круизов

Большинство международных авиакомпаний приостановили полеты в аэропорт Бейрута.
Игнат Далакян Андрей Лазарев 2024-09-27 20:44:21
© Фото: Hummam Sheikh Ali XinHua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Турфирмы в Ливане начали предлагать билеты на морские круизы в качестве альтернативного способа покинуть страну. Сейчас большинство международных авиакомпаний приостановили полеты в аэропорт Бейрута. С места сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

Отмечается, что некоторые страны, такие как Япония, задействует военную авиацию для эвакуации своих граждан из Ливана. В стране также образуются пробки - люди как можно быстрее стараются покинуть Бейрут.

Кроме того, в стране переоборудовали множество домов. Так, переполнены оказались медицинские учреждения и пункты временного размещения, которые располагаются в учебных заведениях. Сейчас там находятся беженцы, которые всеми силами пытаются покинуть территорию Ливана.

Ранее число погибших в Ливане при ударах ЦАХАЛ возросло до 1 540 человек. Минздрав страны заявил, что в результате бомбардировок Израиля пострадало более 4 400 человек.

#в стране и мире #Бейрут #ливан #обстрелы #турфирмы
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