Турфирмы в Ливане начали вывозить беженцев под видом круизов

Турфирмы в Ливане начали предлагать билеты на морские круизы в качестве альтернативного способа покинуть страну. Сейчас большинство международных авиакомпаний приостановили полеты в аэропорт Бейрута. С места сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

Отмечается, что некоторые страны, такие как Япония, задействует военную авиацию для эвакуации своих граждан из Ливана. В стране также образуются пробки - люди как можно быстрее стараются покинуть Бейрут.

Кроме того, в стране переоборудовали множество домов. Так, переполнены оказались медицинские учреждения и пункты временного размещения, которые располагаются в учебных заведениях. Сейчас там находятся беженцы, которые всеми силами пытаются покинуть территорию Ливана.

Ранее число погибших в Ливане при ударах ЦАХАЛ возросло до 1 540 человек. Минздрав страны заявил, что в результате бомбардировок Израиля пострадало более 4 400 человек.