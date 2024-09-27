«Враг сидел каждые 200 метров»: штурмовик Ден рассказал об освобождении Георгиевки

Бойцы штурмовой роты 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск воюют на Кураховском направлении. Здесь велика опасность атаки FPV-дронов, рядом работает артиллерия. Стрелок с позывным Фома делится обстановкой на передовой в районе населенного пункта Георгиевка, а заодно рассказывает о невероятной живучести своей боевой «буханки».

«Следы попаданий от осколков "камикадзе". Он в крышу влетел, у нас крыши нет, мы отрезали. Остальные рядом падали, одно только прямое попадание», - рассказал Фома.

Наш штурмовик развернул российский флаг на одной из улиц Георгиевки. Вокруг нет ни одного целого здания. Еще два года назад боец с позывным Ден работал в нефтяной отрасли, а сейчас с трофейным автоматом Калашникова - он достался ему в боях за Артемовск - штурмует позиции украинских войск на Кураховском направлении. В составе бойцов «Южной» группировки войск освобождал Георгиевку.

«Когда бой начинается, первые минут 15-20 мандраж происходит, потом уже все, адреналин поднимается и действуешь по обстановке. Лесополка шириной 50 метров, длиной в километр, и вот они сидят каждые 200 метров. Еще подойти надо. Работает наша артиллерия, "камикадзе", а потом уже идет зачистка», - рассказал Ден.

Противник до последнего цеплялся за Георгиевку, потому что отсюда для наших войск открывается путь на Максимилиановку и дальше на Курахово, где у ВСУ располагается важнейший логистический узел.

«В основном сдаются местные украинцы, которые также мобилизованные, которых на улице поймали», - отметил Ден.

Противник выстроил в поселке мощные рубежи обороны. Вскрывать их пришлось комплексными ударами. Непрерывно по позициям ВСУ работали наши дроны-камикадзе и артиллерия.

В итоге под давлением наших войск с серьезными потерями противник вынужденно отступил. После себя боевики ВСУ оставили многочисленные трофеи.

«Радиосвязь, гранатометы иностранного производства. Есть шевроны "Правого сектора"*, националисты присутствуют и на этом направлении», - рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Добрый.

Тактические рюкзаки или, например, рации американского производства есть далеко не у всех украинских солдат.

«У них есть мобилизованные, они чуть похуже одеты, вооружены. Их отправляют на убой, понятное дело. А вот у идейных нацистов уже лучше. У них же иностранное вооружение присутствует», - отметил Добрый.

В ближайшее время коллекция трофеев обязательно пополнится. Наши войска, не сбавляя темпов наступления, продолжают стирать оборонительные линии ВСУ на Кураховском направлении.

Напомним, что Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Георгиевки 19 сентября. С успешным выполнением боевой задачи бойцов «Южной» группировки поздравил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.