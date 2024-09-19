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Российские войска освободили Георгиевку в ДНР

Населенный пункт был освобожден активными и решительными действиями подразделений группировки войск «Юг».
2024-09-19 12:39:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Георгиевка на территории Донецкой Народной Республики.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции говорится, что Георгиевка была взята под российский контроль благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 690 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух БМП Marder, нескольких буксируемых орудий: М777, М119 трех Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н» и контрбатарейная РЛС AN/TPQ-50.

Кроме того, в течение суток ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ. Также под удары российских военных попали объекты аэродромной инфраструктуры Украины, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #МО РФ #СВО #Георгиевка
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