Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Георгиевка на территории Донецкой Народной Республики.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции говорится, что Георгиевка была взята под российский контроль благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 690 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух БМП Marder, нескольких буксируемых орудий: М777, М119 трех Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н» и контрбатарейная РЛС AN/TPQ-50.

Кроме того, в течение суток ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ. Также под удары российских военных попали объекты аэродромной инфраструктуры Украины, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.