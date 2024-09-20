Белоусов поздравил военных с освобождением Георгиевки в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Георгиевки на территории Донецкой Народной Республики. Глава российского оборонного ведомства направил телеграммы соединениям и воинским частям, участвовавшим во взятии под контроль населенного пункта.

Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады. Министр отметил, что с первых дней спецоперации военнослужащие ведут упорные бои с противником на различных направлениях, последовательно освобождая Донецкую землю от неонацистов, а в боях за Мариуполь и Марьинку показали образцы отваги и решительности.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Кураховском направлении. В результате ваших профессиональных действий вооруженные украинские формирования несут существенные потери и отступают дальше на запад», - говорится в сообщении.

Также министр отметил заслуги 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. Белоусов поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи.

Накануне Минобороны в сводке о проведении специальной военной операции сообщило об освобождении Георгиевки. Населенный пункт был взят под российский контроль благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.