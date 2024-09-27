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Лавров призвал Гутерриша не втягивать структуры ООН в инициативы по Украине

Министр иностранных дел РФ Лавров призвал генсека ООН Гутерриша не допустить втягивания структур ООН в псевдомирные инициативы по Украине.
Марина Крижановская 2024-09-27 04:52:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал его не допускать втягивания различных структур ООН в различные мероприятия и инициативы в рамках кризиса вокруг Украины. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«А. Гутерришу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса», - приводит Life слова министра иностранных дел.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что все сотрудники Секретариата ООН, включая его руководство, обязаны неукоснительно придерживаться принципов беспристрастности и равноудаленности, включая преступления киевского режима.

Напомним о прошедшей во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи Лаврова и Гутерриша. МИД России опубликовал их совместную фотографию, на которой высокопоставленные дипломаты пожимают друг другу руки, пристально глядя в глаза.

В феврале этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в ООН перестали закрывать глаза на преступления Киева, Россию больше не считают «страной-агрессором», а генсек Гутерриш осудил атаки ВСУ на мирное население.

#в стране и мире #ООН #Сергей Лавров #МИД РФ #Генсек ООН #Антониу Гутерриш #украинский конфликт #псевдомирные инициативы
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