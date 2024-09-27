Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал его не допускать втягивания различных структур ООН в различные мероприятия и инициативы в рамках кризиса вокруг Украины. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«А. Гутерришу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса», - приводит Life слова министра иностранных дел.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что все сотрудники Секретариата ООН, включая его руководство, обязаны неукоснительно придерживаться принципов беспристрастности и равноудаленности, включая преступления киевского режима.

Напомним о прошедшей во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи Лаврова и Гутерриша. МИД России опубликовал их совместную фотографию, на которой высокопоставленные дипломаты пожимают друг другу руки, пристально глядя в глаза.

В феврале этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в ООН перестали закрывать глаза на преступления Киева, Россию больше не считают «страной-агрессором», а генсек Гутерриш осудил атаки ВСУ на мирное население.