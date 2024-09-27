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Лавров встретился с Гутерришем в рамках Генассамблеи ООН

На опубликованном МИД РФ фото Лавров и Гутерриш пристально смотрят друг на друга, пожимая руки.
Анастасия Бобылева 2024-09-27 03:27:25
© Фото: MID_Russia Telegram

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во время 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Дипломатическое ведомство также опубликовало фотографию российского дипломата. На фото Лавров и Гутерриш пожимают руки и смотрят друг другу в глаза.

25 сентября около четырех утра по московскому времени Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. За два дня он успел встретиться с коллегами из Китая, Индии, Венесуэлы, Венгрии и других стран.

На встрече с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто Лавров затронул ряд международных проблем, в том числе конфликт на Украине. Дипломаты также обсудили сотрудничество Венгрии и России.

#Сергей Лавров #Генассамблея ООН #Антониу Гутерриш
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