Лавров встретился с Гутерришем в рамках Генассамблеи ООН

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во время 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Дипломатическое ведомство также опубликовало фотографию российского дипломата. На фото Лавров и Гутерриш пожимают руки и смотрят друг другу в глаза.

25 сентября около четырех утра по московскому времени Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. За два дня он успел встретиться с коллегами из Китая, Индии, Венесуэлы, Венгрии и других стран.

На встрече с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто Лавров затронул ряд международных проблем, в том числе конфликт на Украине. Дипломаты также обсудили сотрудничество Венгрии и России.