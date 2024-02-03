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Захарова заявила, что в ООН перестали закрывать глаза на преступления Киева

Суд ООН перестал считать Россию «страной-агрессором», а Антониу Гутерриш осудил атаки ВСУ на мирное население.
Елизавета Егорова 2024-02-03 16:50:01
© Фото: Manuel Elias, XinHua, Globallookpress

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что количество терактов, совершенных ВСУ, настолько возросло, что даже ООН «проснулась» и перестала закрывать глаза на преступления киевского режима. Она подчеркнула, что целями ВСУ было именно мирное население.

«Еще недавно секретариат ООН и представители этой структуры, уполномоченные по теме Украины, делали вид, что не понимают, откуда что летит. Как в случае с Запорожской АЭС», - сказала Захарова в интервью ведущей 360 Екатерине Малашенко.

Официальный представитель МИД напомнила, что Международный суд ООН отказался считать РФ «государством-агрессором» и отклонил большую часть претензий киевского режима по Крыму и Донбассу. А генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил, что ООН решительно осуждает нападения на мирное население.

Кроме того, Мария Захарова указала на артистов, которые спонсируют ВСУ и разъезжают по другим странам с концертами. По словам дипломата, многие государства и частные промоутеры отказываются с ними сотрудничать из-за возможных неприятных последствий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился с Антониу Гетерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В комнате для приемов они пожали друг другу руки, а после удалились для закрытой встречи.

#в стране и мире #ООН #Украина #Мария Захарова #МИД РФ #Антониу Гутерриш #преступления ВСУ
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