Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что количество терактов, совершенных ВСУ, настолько возросло, что даже ООН «проснулась» и перестала закрывать глаза на преступления киевского режима. Она подчеркнула, что целями ВСУ было именно мирное население.

«Еще недавно секретариат ООН и представители этой структуры, уполномоченные по теме Украины, делали вид, что не понимают, откуда что летит. Как в случае с Запорожской АЭС», - сказала Захарова в интервью ведущей 360 Екатерине Малашенко.

Официальный представитель МИД напомнила, что Международный суд ООН отказался считать РФ «государством-агрессором» и отклонил большую часть претензий киевского режима по Крыму и Донбассу. А генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил, что ООН решительно осуждает нападения на мирное население.

Кроме того, Мария Захарова указала на артистов, которые спонсируют ВСУ и разъезжают по другим странам с концертами. По словам дипломата, многие государства и частные промоутеры отказываются с ними сотрудничать из-за возможных неприятных последствий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился с Антониу Гетерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В комнате для приемов они пожали друг другу руки, а после удалились для закрытой встречи.