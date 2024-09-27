ПВО Израиля перехватили выпущенную ракету из Йемена

Израильские средства противовоздушной обороны перехватили выпущенную из Йемена ракету. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила население, что раздавшиеся взрывы и сигналы тревоги - результат процесса перехвата снаряда.

«Запущенная из Йемена ракета была успешно сбита перехватчиком Arrow . Раздавшиеся сигналы тревоги и взрывы являются результатом процесса перехвата», - сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Вскоре после этого представители армии Израиля уточнили подробности перехвата йеменского снаряда. Ракету класса «земля-земля» сбили за пределами еврейского государства. Каких-либо изменений в оборонительных руководящих принципах ЦАХАЛ не произошло, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время, помимо ряда операций в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, израильская армия активно осуществляет маневры на ливанском направлении. В генштабе ЦАХАЛ этой наступательной операции дали название «Стрелы севера». По последним данным, число погибших в Ливане уже возросло до 1 540 человек