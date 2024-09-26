Делегация РФ провела ряд встреч с лидерами стран в штаб-квартире ООН

Россия провела большой дипломатический марафон в стенах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Уже в первый день работы 79-й Генассамблеи глава российской делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречи в том числе с главами МИД Китая, Индии, Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Еще одно мероприятие в графике российского дипломата - встреча глав МИД «Большой двадцатки». G20 пытаются политизировать. Ситуация хоть и стабильна, но риски высокие.

«Будущее наших народов не может изобретаться "в пробирке" с участием Секретариата ООН и западных лоббистов. Решение на этот счет важно формировать в условиях переговоров, добиваясь баланса интересов», - подчеркнул Лавров.

Российский дипломат также провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, с которым он знаком 10 лет. И за каждой сверкой часов - конкретные результаты.

Как сообщил Сийярто, запуск крупнейшего энергетического проекта обоих государств АЭС «Пакш-II» успешно состоялся. Кроме того, наблюдаются стабильные с стороны Москвы поставки нефти. И все это вопреки колоссальному давлению на Будапешт со стороны европейских соседей, которые недовольны официальной позицией Орбана.

«То, что уже было сделано международным сообществом, Европой, чтобы найти выход из украинского конфликта, к успеху не привело. Самый верный и быстрый способ добиться завершения конфликта - прекращение огня и мирные переговоры. Такова наша позиция, мы будем и дальше ее продвигать», - подчеркнул дипломат.

Тем временем в коридорах ООН украинский лидер Владимир Зеленский немногословен, а у трибун - красноречив. Свою поездку в США он всецело посвятил Демократической партии. Ведь второй кандидат в президенты, республиканец Трамп, в приеме представителю Украины отказал. Поэтому демократы спешат передать Киеву как можно больше. Для этого они согласовывают очередные восемь миллиардов, которые главный бухгалтер в случае победы может отозвать.