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Десять человек погибли при взрыве на АЗС в Дагестане

Спасатели достали из-под завалов еще три тела.
Мария Зайцева 2024-09-27 21:49:17
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В результате взрыва на автозаправке в Дагестане пострадал 21 человек, из них 10 погибли, включая двоих детей. Об этом сообщает МЧС России.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в 21.01 по местному и московскому времени стало известно об извлечении еще двух тел.

Открытое горение на АЗС ликвидировали спасатели МЧС в 21.38.

Как ранее сообщал глава Дагестана Сергей Меликов, все пострадавшие госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести.

При этом пресс-служба республиканской клинической больницы имени А.В. Вишневского в Дагестане заявили, что к ним не поступало пострадавших при взрыве.

#в стране и мире #взрыв #МЧС РФ #Дагестан #АЗС #пострадавшие #завалы #погибшие
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