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Трамп назвал Зеленского «величайшим продавцом в истории»

Дональд Трамп сообщил, что лидер киевского режима хотел бы победы кандидата от демократов на выборах президента США.
Дарина Криц 2024-09-24 04:53:47
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post Consolidated News Photos Globallookpress

Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского «продавцом».

По его мнению, ради многомиллиардной помощи Украине Зеленский хотел бы, чтобы к власти в США пришли демократы. Свое заявление Трамп сделал во время митинга в Пенсильвании.

«Я думаю, что Зеленский - величайший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 миллиардами долларов. Он так сильно хочет, чтобы они выиграли эти выборы, но я бы поступил иначе - я бы договорился о мире», - резюмировал кандидат на пост президента США.

Одиннадцатого сентября Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в президентство, добавив, что сделает «это быстро».

Также стало известно, что 26 сентября состоится встреча Зеленского и президента США Джо Байдена с вице-президентом Камалой Харрис. Они обсудят конфликт на Украине, стратегическое планирование Киева и помощь, оказываемую Вашингтоном.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #продавец #украинский конфликт
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