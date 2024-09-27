В Подмосковье прошла церемония прощания с Романом Мадяновым

В городе Бронницы в Московской области состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России Романом Мадяновым.

В последний путь актера театра и кино проводили продолжительными аплодисментами. Венки на прощание направили родные и близкие артиста, в том числе однокурсники.

Народный артист РФ Борис Щербаков, который присутствовал на церемонии, поделился, что новость о смерти Мадянова стала для него неожиданностью. Он рассказал, что накануне общался с ним.

Напомним, что Роман Мадянов скончался 25 сентября на 63-м году жизни. По данным Telegram-канала SHOT, у актера диагностировали рак верхней доли бронхов и легкого. Из-за ухудшения самочувствия в начале сентября отменили все спектакли с участием артиста.