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В Подмосковье прошла церемония прощания с Романом Мадяновым

Заслуженного артиста России проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.
Игнат Далакян 2024-09-27 16:01:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В городе Бронницы в Московской области состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России Романом Мадяновым.

В последний путь актера театра и кино проводили продолжительными аплодисментами. Венки на прощание направили родные и близкие артиста, в том числе однокурсники.

Народный артист РФ Борис Щербаков, который присутствовал на церемонии, поделился, что новость о смерти Мадянова стала для него неожиданностью. Он рассказал, что накануне общался с ним.

Напомним, что Роман Мадянов скончался 25 сентября на 63-м году жизни. По данным Telegram-канала SHOT, у актера диагностировали рак верхней доли бронхов и легкого. Из-за ухудшения самочувствия в начале сентября отменили все спектакли с участием артиста.

#в стране и мире #актер #церемония #прощание #заслуженный артист россии #роман мадянов
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