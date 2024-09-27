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«Как будто кусочек меня оторвали»: Борис Щербаков о смерти Романа Мадянова

Артист рассказал, что недавно общался с Мадяновым, поэтому сообщение о его смерти стало неожиданностью.
Алексей Курильченко 2024-09-27 12:56:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народный артист России Борис Щербаков рассказал о дружбе со своим коллегой Романом Мадяновым, умершим 25 сентября. На церемонии прощания Щербаков признался, что новость о смерти Романа стала неожиданностью - накануне Щербаков и Мадянов общались.

«Недавно общался с Ромой, так неожиданно все это. Как будто кусочек меня оторвали. Многое с Ромочкой у меня связано. Замечательный актер, великолепный человек, потрясающий, доброты удивительной. Очень жалко, что его не стало. Я очень переживаю. Для меня встреча с Ромой была как праздник», - рассказал артист.

Роман Мадянов умер 25 сентября в возрасте 62 лет. До этого у артиста, по данным SHOT, диагностировали рак верхней доли бронхов и легкого, он проходил лечение. В начале сентября все спектакли с участие Мадянова отменили из-за ухудшения его самочувствия. Артиста похоронят в подмосковном селе Малахово, об этом «Звезде» рассказала его вдова, Наталья Мадянова.

#актер #Трагедия #Борис Щербаков #наш эксклюзив #роман мадянов
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