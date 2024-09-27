Политолог Блохин назвал цель визита Зеленского в США

Американское турне Владимира Зеленского в США - это символическое мероприятие, которое позволит демократам показать американцам свою солидарность с Киевом. Главными выгодоприобретателями от этого станут демократы. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Константин Блохин.

«Понятно, что символическая цель этих встреч - показать солидарность с Киевом. Если бы ему было отказано в поддержке, то и визита бы не было. Поэтому демократы и выказывают поддержку. На встречу с Трампом нужно смотреть немного иначе. Но все равно Украина для США - это стратегический актив, инструмент по сдерживанию России», - сказал эксперт.

Республиканская партия США недовольна самим фактом приезда Зеленского, считает эксперт.

«Республиканцы против таких визитов, так как они выступают за более эффективное, контролируемое расходование средств в отношении Украины. А некоторые вообще говорят о полном отказе поддержки Украины, например Трамп. Он позиционирует Украину как "черную дыру", в которой исчезают все западные финансовые и военные ресурсы», - рассказал Блохин.

Напомним, что Зеленский прибыл в США с визитом 22 сентября. Свое турне глава киевского режима начал с посещения завода боеприпасов в штате Пенсильвания, что вызвало возмущение в американском конгрессе. Затем Зеленский побеседовал с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Украинский глава также хотел встретиться с Дональдом Трампом - глава республиканцев сначала отказывался от этого, но в последний момент согласился поговорить с Зеленским.