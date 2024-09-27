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Российские военные освободили Мариновку в ДНР

Населенный пункт был взят под контроль силами подразделений группировки войск «Центр».
2024-09-27 13:20:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские войска заняли Мариновку в Донецкой Народной Республике, говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, населенный пункт был взят под контроль ВС РФ в результате действий подразделений группировки войск «Центр». Накануне Минобороны сообщило об освобождении Украинска.

В зоне ответственности группировки «Центр» недельные потери украинской стороны составили до 3880 человек. Помимо живой силы, за этот период времени враг лишился танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе двух БТРов М113, 27 автомобилей и 44 орудий полевой артиллерии.

 

#армия #МО РФ #мариновка
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