Российские войска заняли Мариновку в Донецкой Народной Республике, говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, населенный пункт был взят под контроль ВС РФ в результате действий подразделений группировки войск «Центр». Накануне Минобороны сообщило об освобождении Украинска.

В зоне ответственности группировки «Центр» недельные потери украинской стороны составили до 3880 человек. Помимо живой силы, за этот период времени враг лишился танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе двух БТРов М113, 27 автомобилей и 44 орудий полевой артиллерии.