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ВС РФ ударили по военным аэродромам ВСУ и пунктам дислокации иностранных наемников

Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие, среди которого ракеты «Кинжал» и беспилотники.
2024-09-27 13:33:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские Вооруженные силы за неделю с 21 по 27 сентября нанесли 33 групповых удара по инфраструктуре ВСУ. Для удара применялось высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В результате удара поражены воинский эшелон с западным вооружением и техникой, предприятия украинского ВПК и обеспечивающие их объекты энергетики. Также уничтожены цеха производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, склады боеприпасов и горючего.

Помимо этого, поражены и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также инфраструктура военных аэродромов.

В Министерстве обороны также сообщили об освобождении населенного пункта Мариновка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт был взят под контроль ВС РФ в результате действий подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #кинжал #Высокоточное оружие #Наемники #групповой удар
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