МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили населенный пункт Украинск в ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».
2024-09-26 12:07:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили Украинск в Донецкой Народной Республике, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Населенный пункт был взят под контроль ВС РФ благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр». Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 670 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух орудий Д-20 и орудия «Гиацинт-Б».

Также в оборонном ведомстве сообщили, что в течение суток были нанесены удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, военному аэродрому и скоплениям ВСУ в 142 районах. Между тем средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», три корректируемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 45 беспилотников самолетного типа.

Отметим, что накануне Минобороны отчиталось об освобождении Острого и Григоровки. Населенные пункты удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #СВО #украинск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 