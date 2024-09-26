Российские войска освободили Украинск в Донецкой Народной Республике, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Населенный пункт был взят под контроль ВС РФ благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр». Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 670 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух орудий Д-20 и орудия «Гиацинт-Б».

Также в оборонном ведомстве сообщили, что в течение суток были нанесены удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, военному аэродрому и скоплениям ВСУ в 142 районах. Между тем средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», три корректируемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 45 беспилотников самолетного типа.

Отметим, что накануне Минобороны отчиталось об освобождении Острого и Григоровки. Населенные пункты удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.