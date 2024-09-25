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Названо место прощания с Романом Мадяновым

Артиста похоронят в селе Малахово в Московской области.
Алексей Курильченко 2024-09-25 16:25:59
© Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress

Заслуженный артист РФ Роман Мадянов, умерший 25 сентября, будет похоронен в Подмосковье, в селе Малахово. Перед этим в Бронницах пройдет церемония прощания. Об этом «Звезде» сообщила вдова артиста Наталья.

«Прощание будет в городе Бронницы, будут отпевать в храме Архангела Михаила. Похороны пройдут в селе Малахово, Раменский городской округ», - рассказала Наталья.

Роман Мадянов умер 25 сентября в возрасте 62 лет. До этого у артиста, по данным SHOT, диагностировали рак верхней доли бронхов и легкого, он проходил лечение. В начале сентября все спектакли с участие Мадянова отменили из-за ухудшения его самочувствия.

#Трагедия #прощание #похороны #роман мадянов
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