Белоусов поздравил освободившую Украинск и Лесовку бригаду

Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграмму по случаю освобождения населенных пунктов Украинска и Лесовки Донецкой Народной Республики.

Поздравление главы Минобороны РФ получили командование и личный состав 114-й отдельной стрелковой бригады.

По словам министра, военнослужащие бригады в ожесточенных боях с неонацистами проявляют храбрость и отвагу, решительно громя врага на донецкой земле.

Бойцы уверенно продвигаются на Красноармейском направлении, уничтожая противника и занимая более выгодные рубежи. Более двух тысяч военнослужащих бригады получили государственные награды и ведомственные знаки отличия за проявленные при выполнении боевых задач мужество и героизм.

В четверг, 26 сентября, сообщалось об освобождении российскими войсками населенного пункта Украинск в Донецкой республике.

Немного позже стало известно, что там осталось от полутора до трех тысяч мирных жителей.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.