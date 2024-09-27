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Белоусов поздравил освободившую Украинск и Лесовку бригаду

Освобождавшая Украинск и Лесовку в ДНР 114-я бригада получила поздравление главы МО РФ Белоусова.
2024-09-27 00:19:33
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграмму по случаю освобождения населенных пунктов Украинска и Лесовки Донецкой Народной Республики.

Поздравление главы Минобороны РФ получили командование и личный состав 114-й отдельной стрелковой бригады.

По словам министра, военнослужащие бригады в ожесточенных боях с неонацистами проявляют храбрость и отвагу, решительно громя врага на донецкой земле.

Бойцы уверенно продвигаются на Красноармейском направлении, уничтожая противника и занимая более выгодные рубежи. Более двух тысяч военнослужащих бригады получили государственные награды и ведомственные знаки отличия за проявленные при выполнении боевых задач мужество и героизм.

В четверг, 26 сентября, сообщалось об освобождении российскими войсками населенного пункта Украинск в Донецкой республике.

Немного позже стало известно, что там осталось от полутора до трех тысяч мирных жителей.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ДНР #освобождение #спецоперация #поздравление #украинск #Лесовка
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