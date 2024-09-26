В освобожденном Украинске в ДНР осталось до трех тысяч мирных жителей

В освобожденном Украинске в Донецкой Народной Республике осталось от 1 500 до 3 000 мирных жителей. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

«Им оказывается вся необходимая помощь со стороны на данном этапе военных», - отметил он в видеообращении.

По его словам, далее командование примет решение и профильные ведомства смогут приступить к выполнению всех мероприятий в рамках своих полномочий.

Об освобождении населенного пункта стало известно утром 26 сентября. Украинск взяли под контроль благодаря действиям группировки войск «Центр».