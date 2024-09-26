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Журналистка France 24 незаконно посетила Курскую область

Репортер Кэтрин Норрис Трент находилась в российском регионе в сопровождении боевиков ВСУ.
Алексей Курильченко 2024-09-26 09:42:12
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила Курскую область, чтобы снять там репортаж. Об этом сообщает RT.

Репортер находилась в российском регионе в сопровождении боевиков ВСУ. При этом названия населенных пунктов, где якобы проходили съемки, неизвестны.

Репортаж Кэтрин содержит интервью с украинскими военными, а также с местными жителями. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские боевики организовывают пресс-туры в Курскую область для иностранных журналистов. Так, в регионе незаконно побывали журналисты Симони Трайни и Стефани Баттистини из издания Rai. ФСБ возбудила по этому факту уголовное дело.

Вместе с тем российские войска продолжают выдавливать украинские войска, вторгшиеся в Курскую область. Как сообщает Министерство обороны РФ, уничтожены уже более 17 тысяч боевиков и 130 танков, в том числе и германские Leopard.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #журналистка #France 24
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