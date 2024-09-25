ВСУ потеряли более 300 военных и два «Леопарда» на Курском направлении

В течение суток на Курском направлении ВСУ потеряли более 300 человек и семь единиц бронетехники, в том числе три танка, включая два германских танка Leopard. Об этом говорится в сводке Министерства обороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Также за сутки противник лишился БМП, трех боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий и шести автомобилей.

По данным оборонного ведомства, с начала боев в Курской области потери украинской стороны в личном составе превысили 17 тысяч человек. Также за этот период времени противник потерял 130 танков, 62 БМП, 95 БТР, 812 бронемашин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий. Кроме того, ВС РФ уничтожили 31 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, восемь ЗРК, восемь контрбатарейных РЛС, две РЛС ПВО.

Минобороны регулярно отчитывается об успехах наших войск в Курской области и публикует кадры с уничтожением противника. Ранее ведомство сообщило о поражении мест скоплений живой силы и техники ВСУ в регионе экипажами Су-25 и продемонстрировало видео с боевой работой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.