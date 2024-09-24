Следы средства от насекомых найдены в анализах семьи, где умерли дети под Красноярском

В анализах семьи, в которой скончались от отравления дети, обнаружены следы средства от насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«По результатам проведенных исследований, в пробах рвотных масс обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в организме скончавшейся девочки и ее отца не обнаружили следов средства от насекомых. В СК также отметили, что проводится экспертиза всех остатков еды и изъятых препаратов.

Напомним, что четверо детей скончались в Красноярском крае в результате отравления неизвестным веществом. Предварительно, одной из причин смерти могло стать токсическое действие неустановленного химиката.