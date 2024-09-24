Отец погибших от отравления детей под Красноярском рассказал о своем состоянии

Отец погибших от отравления в Красноярском крае детей впервые рассказал журналистам о своем состоянии. Мужчина сейчас находится в больнице.

«Нормально (себя чувствую - Прим. ред.). Мне пока нельзя разговаривать», - сказал мужчина с трудом в разговоре с «360».

На вопрос о состоянии жены он не успел дать ответ, разговор был прерван. Известно, что оба родителя сейчас находятся в сознании, их наблюдают врачи. В Минздраве региона ранее заявляли, что состояние супругов удовлетворительное.

Напомним, что четверо их детей погибли один за другим после отравления. Точная причина пока не названа. Однако Следственный комитет по Красноярскому краю заявил, что в анализах семьи обнаружены следы средства от насекомых.