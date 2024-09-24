МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отец погибших от отравления детей под Красноярском рассказал о своем состоянии

Мужчина сказал, что чувствует себя нормально, но ему пока нельзя разговаривать.
Игнат Далакян 2024-09-24 15:54:27
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Отец погибших от отравления в Красноярском крае детей впервые рассказал журналистам о своем состоянии. Мужчина сейчас находится в больнице.

«Нормально (себя чувствую - Прим. ред.). Мне пока нельзя разговаривать», - сказал мужчина с трудом в разговоре с «360».

На вопрос о состоянии жены он не успел дать ответ, разговор был прерван. Известно, что оба родителя сейчас находятся в сознании, их наблюдают врачи. В Минздраве региона ранее заявляли, что состояние супругов удовлетворительное.

Напомним, что четверо их детей погибли один за другим после отравления. Точная причина пока не названа. Однако Следственный комитет по Красноярскому краю заявил, что в анализах семьи обнаружены следы средства от насекомых.

#в стране и мире #дети #Красноярский край #отравление #Трагедия #средства от насекомых
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 