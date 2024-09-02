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Путин назвал Украину разменной монетой в реализации амбиций Запада

Владимир Путин заявил, что некоторые решения бывших лидеров СССР негативно повлияли на ситуацию внутри Украины.
Ян Брацкий 2024-09-02 06:54:14
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада стала главной причиной трагедии на Украине. Об этом в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил Владимир Путин. По мнению главы государства, западные страны десятилетиями добивались контроля над Украиной.

«По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что именно США и их сателлиты организовали и поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году и сейчас можно видеть итоги их «работы».

О том, что именно на странах коллективного Запада лежит ответственность за развязанный на Украине конфликт Владимир Путин говорил в ходе послания Федеральному собранию в прошлом году.

Аналогичной позиции придерживаются и власти многих других стран. Например, Турции. Ранее спикер парламента Нуман Куртулмуш заявил, что конфликт мог закончиться еще в 2022 году. По его мнению, киевский режим был к этому готов, однако Запад пожелал продолжения противостояния. Куртулмуш также считает, что ни одна из сторон не может реализовать свои задачи в полной мере. Именно поэтому необходимо положить конец противостоянию за столом переговоров.

#Путин #Украина #сша #Русофобия #конфликт
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