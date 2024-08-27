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В МИД РФ назвали фактом причастность США к нападению на Курскую область

Последствия действий РФ в ответ на причастность США к атакам ВСУ на Курскую область могут быть гораздо более тяжелыми, чем до сих пор.
Андрей Аркадьев 2024-08-27 13:23:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Причастность США к нападению Киева на Курскую область является фактом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, наблюдаются», - сказал журналистам замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Нападение ВСУ на Курскую область началось в начале месяца. 7 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ситуации в регионе. Он заявил об остановке продвижения противника вглубь на Курском направлении. Ранее президент назвал произошедшее масштабной провокацией и обвинил украинскую сторону в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

О местоположении украинских подразделений можно судить по сводкам, в которых Минобороны России отчитывается об ударах по скоплениям живой силы и техники противника. По данным ведомства, ВСУ в ходе вторжения в граничащий с Украиной регион несут тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.

#Украина #сша #Курская область #МИД РФ
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