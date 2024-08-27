Причастность США к нападению Киева на Курскую область является фактом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, наблюдаются», - сказал журналистам замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Нападение ВСУ на Курскую область началось в начале месяца. 7 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ситуации в регионе. Он заявил об остановке продвижения противника вглубь на Курском направлении. Ранее президент назвал произошедшее масштабной провокацией и обвинил украинскую сторону в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

О местоположении украинских подразделений можно судить по сводкам, в которых Минобороны России отчитывается об ударах по скоплениям живой силы и техники противника. По данным ведомства, ВСУ в ходе вторжения в граничащий с Украиной регион несут тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.