Украинский конфликт мог бы закончиться еще в 2022 году, и киевские власти были к этому готовы, однако Запад во главе с США не захотел окончания противостояния. О событиях более чем двухлетней давности, происходивших в Стамбуле, рассказал спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш.

«Мы почти достигли финальной точки, чтобы добиться справедливого и сбалансированного мира, приемлемого для обеих сторон и с рядом условий. На переговорах в Долмабахче в 2022 году в Стамбуле этот вопрос почти дошел до этапа подписания. Но, к сожалению, некоторые страны не захотели, чтобы война закончилась. Потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством войны на Украине и хотят озадачить Россию серьезной проблемой», - сообщил политик в эфире местного телеканала Haberturk.

Кроме того, Куртулмуш считает, что ни одна из сторон не сможет достичь своих целей: «Украина не сможет победить Россию», но и Россия не сможет «достичь желаемых целей» невзирая на свои долгие усилия.

«Поэтому в первую очередь Украине и России необходимо самим четко заявить о своих политических намерениях, чтобы как можно скорее положить конец этой войне», - отметил спикер, отметив, что это нелегко.

Также в Европе наблюдается изменение баланса сил, укрепление крайне правых и ухудшение политической ситуации, что в целом Куртулмуш назвал «серьезной опасностью». По его мнению, в таких обстоятельствах украинский конфликт стал неким общим фронтом в попытке ЕС решить свои собственные проблемы, однако страдают от этого народы других двух стран - России и Украины.

В марте 2022 года в Стамбуле прошли переговоры, по окончании которых, как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, «переговорщики парафировали Стамбульские договоренности», под ними уже была подпись главы украинской делегации. Однако, такие быстрые мирные договоренности не устраивали некоторые стороны. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Киев должен продолжать боевые действия.

В октябре того же года лидер киевского режима Владимир Зеленский своим указом запретил вести переговоры с Россией. В январе 2024 года Джонсон заявил, что не виноват в срыве переговоров по Украине.