МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Турции напомнили о нежелании Запада в 2022 году прекратить СВО на Украине

Украинский конфликт мог бы завершиться еще в 2022 году во время переговоров в Стамбуле, но этого не захотели некоторые страны Запада, отметил турецкий парламентарий Куртулмуш.
Марина Крижановская 2024-08-29 00:19:10
© Фото: NumanKurtulmus, Telegram

Украинский конфликт мог бы закончиться еще в 2022 году, и киевские власти были к этому готовы, однако Запад во главе с США не захотел окончания противостояния. О событиях более чем двухлетней давности, происходивших в Стамбуле, рассказал спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш.

«Мы почти достигли финальной точки, чтобы добиться справедливого и сбалансированного мира, приемлемого для обеих сторон и с рядом условий. На переговорах в Долмабахче в 2022 году в Стамбуле этот вопрос почти дошел до этапа подписания. Но, к сожалению, некоторые страны не захотели, чтобы война закончилась. Потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством войны на Украине и хотят озадачить Россию серьезной проблемой», - сообщил политик в эфире местного телеканала Haberturk.

Кроме того, Куртулмуш считает, что ни одна из сторон не сможет достичь своих целей: «Украина не сможет победить Россию», но и Россия не сможет «достичь желаемых целей» невзирая на свои долгие усилия.

«Поэтому в первую очередь Украине и России необходимо самим четко заявить о своих политических намерениях, чтобы как можно скорее положить конец этой войне», - отметил спикер, отметив, что это нелегко.

Также в Европе наблюдается изменение баланса сил, укрепление крайне правых и ухудшение политической ситуации, что в целом Куртулмуш назвал «серьезной опасностью». По его мнению, в таких обстоятельствах украинский конфликт стал неким общим фронтом в попытке ЕС решить свои собственные проблемы, однако страдают от этого народы других двух стран - России и Украины.

В марте 2022 года в Стамбуле прошли переговоры, по окончании которых, как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, «переговорщики парафировали Стамбульские договоренности», под ними уже была подпись главы украинской делегации. Однако, такие быстрые мирные договоренности не устраивали некоторые стороны. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Киев должен продолжать боевые действия.

В октябре того же года лидер киевского режима Владимир Зеленский своим указом запретил вести переговоры с Россией. В январе 2024 года Джонсон заявил, что не виноват в срыве переговоров по Украине.

#Россия #в стране и мире #Украина #Запад #Турция #переговоры #украинский конфликт #спикер парламента #стамбульские договоренности #Нуман Куртулмуш
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 