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Американист объяснил отказ Трампа встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Доктор политических наук напомнил о нелестных высказываниях главы киевского режима в сторону экс-президента США.
Мария Зайцева 2024-09-25 15:11:45
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post, Globallookpress

Бывший президент США Дональд Трамп занят более важными делами, чем встреча с Владимиром Зеленским. Об этом RT заявил американист и доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Ордуханян напомнил, как глава киевского режима оскорблял Трампа и заявлял о проблемах для Украины при приходе к власти кандидата в президенты США от республиканцев.

«У него сейчас гораздо больше проблем, чем встречаться с каким-то непонятным и не совсем легитимным клоуном, который фактически обворовывает его страну», - прокомментировал он данные AP о несостоявшейся встрече в Нью-Йорке.

Доктор политических наук также высказался о риторике США по вопросу Украины при победе Трампа на выборах. По его словам, деньги продолжат выделять, но, возможно, в меньших объемах.

«Так сложилось, что русофобская и пронацистско-бандеровская политика является цементирующей силой внутри Соединенных Штатов. Парадоксально, но это единственное положение, где у них абсолютный двухпартийный консенсус», - заключил Ордуханян.

Ранее эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин рассказал «Звезде», почему Зеленский поддерживает Камалу Харрис на выборах в Штатах.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Нью-Йорк #встреча #американист
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