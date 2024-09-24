Глава киевского режима Владимир Зеленский не является самостоятельной фигурой, он действует в парадигме, которую ему дали представители Демпартии США. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

«Он сейчас всеми силами пытается сохранить свою жизнь, действуя ровно в той парадигме, которую ему дали представители демократов США. Он работает на демократический электорат, он продвигает его тезисы, тезисы руководства Демократической партии. Именно поэтому он поддерживает Харрис в предвыборной гонке в Соединенных Штатах», - рассказал специалист.

По его словам, ничего другого Зеленский не может делать, тем более самостоятельно продвигать какие-либо другие постулаты. Макушин объяснил, что сам лидер киевского режима, как и все современное европейское руководство, является представителем тех политических сил, которые к власти приводил демократический американский истеблишмент во всех европейских и бывших постсоветских странах, попавших под их влияние.

«Основная задача Зеленского - обеспечить переток капиталов и предприятий из Европы и стран бывшего СССР в США. Американские глобалистские элиты, именно атлантистские элиты, которые связаны с Демпартией, по-другому действовать не могут. И Зеленский действует, выполняя их задачи и воздействуя ровно на тот электорат и представителей американского истеблишмента, которые являются сторонниками демократов», - сказал специалист.

Ранее 45-й американский президент и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп назвал Зеленского «величайшим продавцом в истории». Он также заявил, что лидер киевского режима хотел бы победы Камалы Харрис на выборах президента Соединенных Штатов.