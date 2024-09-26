Политолог назвала ключевой момент в изменении ядерной доктрины России

Ключевым моментом в изменении ядерной доктрины РФ является то, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, даже если страна-агрессор, у которой нет ЯО, поддерживается другой страной, обладающей ядерным оружием. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» политолог Наталия Елисеева.

Специалист подчеркнула, что следует обратить внимание на вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина.

«Заявление касается непосредственно того, кто конкретно представляет угрозу России и что будет в случае дальнейшей поддержки либо включения некоторых стран в конфликты, в которых РФ принимает участие, либо в случае угрозы нападения и так далее», - отметила эксперт.

Она добавила, что сейчас в мире большая часть конфликтов поддерживается именно Соединенными Штатами.

«Любое государство, которое так или иначе пытается конфликтовать с Россией, поддерживается, например, теми же Штатами, потому что США все-таки имеют довольно большое количество ядерного оружия», - обозначила специалист.

В этом случае Россия также имеет право нанести определенный удар, сказала Елисеева.

«Государству не обязательно применять ядерное орудие, чтобы Россия нанесла ядерный удар. Это тоже важный момент. По факту, несмотря на то что у нас доктрина остается оборонительной, тем не менее спектр применения вооружений расширяется. В этом плане Западу стоит задуматься о том, к чему это может привести», - обозначила политолог.

Она также напомнила, что основными держателями ядерного вооружения к этому моменту являются страны, обладающие так называемой ядерной триадой. Это Россия, США и Китай. По ее словам, сейчас миропорядок выстраивается вокруг этих трех стран, у каждой из них свое видение и каждая имеет свою концепцию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию. Глава государства сообщил об этом на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ главы государства по обновлению ядерной доктрины будет издан по мере готовности.