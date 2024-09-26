Песков: указ президента по обновленной ядерной доктрине выпустят по готовности

Указ президента России об обновлении ядерной доктрины будет издан по мере готовности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По готовности будет выпущен», - цитирует слова представителя Кремля агентство ТАСС.

Также Песков отметил, что Путин больше года не собирал постоянное совещание Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию.

Напомним, что совещание по ядерному сдерживанию Совбеза РФ прошло вечером 25 сентября. Во вступительном слове президент РФ Владимир Путин заявил, что государство сохраняет право применять свой ядерный арсенал в случае агрессии и создания критической угрозы. Речь идет в том числе и об агрессии со стороны неядерного государства совместно с ядерным. При этом Путин подчеркнул, что применение ядерных сил является крайней мерой защиты страны.