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Макрон заявил, что Франция продолжит поставлять Киеву вооружения

По словам Макрона, Франция поможет Украине обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе.
Игнат Далакян 2024-09-25 21:49:49
© Фото: Telmo Pinto Keystone Press Agency Globallookpress

Франция продолжит поставлять Украине вооружения и поможет обеспечить «безопасность» в долгосрочной перспективе. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Наш общий интерес в том, чтобы Украина как можно скорее была восстановлена в своих правах и долгосрочный мир был выстроен», - цитирует РИА Новости Макрона.

По его словам, Франция «будет поддерживать сопротивление украинцев и поможет им обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила передачу ВСУ оружия НАТО словами «слабоумие и отвага». По словам дипломата, спонсоры Киева не понимают угроз, связанных с поставками вооружений.

#в стране и мире #Франция #Украина #Эмманюэль Макрон #поставки оружия #поддержка Украины
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