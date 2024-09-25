Макрон заявил, что Франция продолжит поставлять Киеву вооружения

Франция продолжит поставлять Украине вооружения и поможет обеспечить «безопасность» в долгосрочной перспективе. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Наш общий интерес в том, чтобы Украина как можно скорее была восстановлена в своих правах и долгосрочный мир был выстроен», - цитирует РИА Новости Макрона.

По его словам, Франция «будет поддерживать сопротивление украинцев и поможет им обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила передачу ВСУ оружия НАТО словами «слабоумие и отвага». По словам дипломата, спонсоры Киева не понимают угроз, связанных с поставками вооружений.