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NBC News: Пентагон рекомендовал поставить Украине фосфорные снаряды

Отмечается, что администрация Байдена несколько раз отклонила это предложение.
Игнат Далакян 2024-09-25 22:30:37
© Фото: defense.gov

Пентагон рекомендовал начать поставлять Украине фосфорные зажигательные боеприпасы, но администрация президента США Джо Байдена несколько раз отклонила это предложение. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине», - говорится в статье.

По данным собеседников американского телеканала, Министерство обороны США предлагал включить снаряды с белым фосфором в несколько последних пакетов военной помощи Украине. В случае одобрения этой инициативы, об этом сообщать публично не будут, говорится в издании.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжит поставки Киеву вооружения. По его словам, Франция поможет обеспечить безопасность Украине в долгосрочной перспективе.

#в стране и мире #Украина #сша #Пентагон #поставки оружия #фосфорные снаряды
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