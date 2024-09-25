NBC News: Пентагон рекомендовал поставить Украине фосфорные снаряды

Пентагон рекомендовал начать поставлять Украине фосфорные зажигательные боеприпасы, но администрация президента США Джо Байдена несколько раз отклонила это предложение. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине», - говорится в статье.

По данным собеседников американского телеканала, Министерство обороны США предлагал включить снаряды с белым фосфором в несколько последних пакетов военной помощи Украине. В случае одобрения этой инициативы, об этом сообщать публично не будут, говорится в издании.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжит поставки Киеву вооружения. По его словам, Франция поможет обеспечить безопасность Украине в долгосрочной перспективе.