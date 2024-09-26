МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Михайлов: новая ядерная доктрина позволит РФ действовать на упреждение

По мнению эксперта, доктрину обновят из-за угроз со стороны Украины и ее западных партнеров, а также конфликта на Ближнем Востоке.
Алексей Курильченко 2024-09-26 14:05:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Обновление ядерной доктрины позволит России предотвратить угрозы, которые могут исходить от недружественных стран. Обновление документа четко определит действия РФ в случае возникновения неизбежной угрозы собственной безопасности. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

«Изменение ядерной доктрины России назрело давно. Мир меняется, многие страны нарушают подписанные международные обязательства, и у России появилось очень много угроз. Изменился подход к ядерной стратегии. Главный посыл речи президента России в том, что мы не будем ждать, пока по нам ударят. А мы, обладая достоверной информацией, ударим первыми. И это очень сильно напрягло западные страны», - заявил эксперт.

По словам эксперта, обновленная доктрина подразумевает, что Россия будет действовать на упреждение - при условии наличия подтвержденных данных о том, что стране действительно грозит опасность.

«Раньше таких четких граней не было. Я вспоминаю высказывание Путина: "Если драка неизбежна, бить надо первым". В этом высказывании и выстроена доктрина. На фоне угроз и возможности передачи Украине каких-либо технологий, которые она может применить против нас, а также событий на Ближнем Востоке Россия меняет свою ядерную доктрину. Угроз более чем достаточно», - отметил Михайлов.

Напомним, что в ходе совещания по ядерному сдерживанию Совбеза РФ президент РФ Владимир Путин заявил, что государство сохраняет право применять свой ядерный арсенал в случае агрессии и создания критической угрозы. Речь идет в том числе и об агрессии со стороны неядерного государства совместно с ядерным. При этом Путин подчеркнул, что применение ядерных сил является крайней мерой защиты страны. В Кремле отметили, что эти изменения являются предупреждением в адрес недружественных стран.

#ядерная доктрина #наш эксклюзив #Сдерживание #военный эксперт #евгений михайлов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 