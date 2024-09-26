Эксперт Михайлов: новая ядерная доктрина позволит РФ действовать на упреждение

Обновление ядерной доктрины позволит России предотвратить угрозы, которые могут исходить от недружественных стран. Обновление документа четко определит действия РФ в случае возникновения неизбежной угрозы собственной безопасности. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

«Изменение ядерной доктрины России назрело давно. Мир меняется, многие страны нарушают подписанные международные обязательства, и у России появилось очень много угроз. Изменился подход к ядерной стратегии. Главный посыл речи президента России в том, что мы не будем ждать, пока по нам ударят. А мы, обладая достоверной информацией, ударим первыми. И это очень сильно напрягло западные страны», - заявил эксперт.

По словам эксперта, обновленная доктрина подразумевает, что Россия будет действовать на упреждение - при условии наличия подтвержденных данных о том, что стране действительно грозит опасность.

«Раньше таких четких граней не было. Я вспоминаю высказывание Путина: "Если драка неизбежна, бить надо первым". В этом высказывании и выстроена доктрина. На фоне угроз и возможности передачи Украине каких-либо технологий, которые она может применить против нас, а также событий на Ближнем Востоке Россия меняет свою ядерную доктрину. Угроз более чем достаточно», - отметил Михайлов.

Напомним, что в ходе совещания по ядерному сдерживанию Совбеза РФ президент РФ Владимир Путин заявил, что государство сохраняет право применять свой ядерный арсенал в случае агрессии и создания критической угрозы. Речь идет в том числе и об агрессии со стороны неядерного государства совместно с ядерным. При этом Путин подчеркнул, что применение ядерных сил является крайней мерой защиты страны. В Кремле отметили, что эти изменения являются предупреждением в адрес недружественных стран.