Байден заявил, что 26 сентября объявит о мерах поддержки Киева

Действующий президент США Джо Байден заявил о намерении объявить в четверг, 26 сентября, о мерах по поддержке Украины.

По его словам, планируется наращивание военной помощи киевскому режиму, чтобы обеспечить Украину «всем необходимым для победы».

«Сегодня мы представляем совместную декларацию по поддержке восстановления и реконструкции Украины, которая должна ясно дать понять, что мы на ее стороне сейчас и в будущем. Это начинается с поля боя. Я намерен обеспечить Украину всем необходимым для победы в борьбе за выживание», - заявил Байден, находясь в Нью-Йорке.

Неделей ранее сообщалось, что Байден 26 сентября в Белом доме встретится с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Кроме того, пройдет встреча Зеленского и вице-президента США Камалы Харрис.

Ключевым станет поддержка Киева со стороны Вашингтона. Стороны обсудят украинский конфликт, стратегическое планирование в нем Киева. Также они хотят вновь подчеркнуть «непоколебимую приверженность» поддержке Украины.

До этого, 22 сентября, глава украинского минобороны Рустем Умеров подчеркнул, что финансовая помощь ВСУ в размере 150 миллиардов долларов является недостаточной, так как расходуется гораздо больше. При этом он не стал уточнять, за какой период расходуется такая сумма.