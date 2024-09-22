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Умеров счел сумму в $150 млрд на ВСУ недостаточной

Глава минобороны Украины Рустем Умеров призвал западных союзников инвестировать в совместное военное производство.
Ян Брацкий 2024-09-22 00:35:43
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украине не хватает $150 млрд для финансирования военных расходов. В этом признался министр обороны страны Рустем Умеров.

«Мы расходуем $150+ млрд, которые приходят от партнеров и из нашего бюджета. То есть денег необходимо больше», - сказал Умеров в эфире телеканала «Рада».

Глава украинского оборонного ведомства не стал уточнять, за какой период расходуется озвученная им сумма.

Умеров призвал западных спонсоров Киева обсудить с режимом вопросы инвестиций и совместного военного производства .

Куда уходят выделенные средства ранее рассказал ирландский журналист Чей Боуз. Он провел расследование и выяснил, что украинские военные чиновники разворовали $500 млн из тех денег, которые выделялись на строительство оборонительных укреплений.

#Украина #ВСУ #Запад #коррупция #помощь #умеров
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