Умеров счел сумму в $150 млрд на ВСУ недостаточной

Украине не хватает $150 млрд для финансирования военных расходов. В этом признался министр обороны страны Рустем Умеров.

«Мы расходуем $150+ млрд, которые приходят от партнеров и из нашего бюджета. То есть денег необходимо больше», - сказал Умеров в эфире телеканала «Рада».

Глава украинского оборонного ведомства не стал уточнять, за какой период расходуется озвученная им сумма.

Умеров призвал западных спонсоров Киева обсудить с режимом вопросы инвестиций и совместного военного производства .

Куда уходят выделенные средства ранее рассказал ирландский журналист Чей Боуз. Он провел расследование и выяснил, что украинские военные чиновники разворовали $500 млн из тех денег, которые выделялись на строительство оборонительных укреплений.