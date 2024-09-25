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СК не выявил вредных веществ в еде отравившихся в Красноярске

Предварительные версии трагедии - употребление еды с токсичным веществом или отравление инсектицидным аэрозолем.
Алексей Курильченко 2024-09-25 08:23:39
© Фото: СК РФ

Следователи не выявили вредных веществ в еде, которую употребляла отравившаяся семья в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Признаки отравления у детей были выявлены после употребления пельменей и куриного мяса, купленных в местном магазине. Специалисты изъяли из магазина образцы продуктов, а также специи для анализа.

«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце - превышения нормируемых значений не выявлено», - сообщил собеседник агентства РИА Новости.

Также следователи провели анализ питьевой воды - превышения нормы микробиологических показателей не выявлено. СК выделяет две основные версии произошедшего - употребление продукта с токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля.

Напомним, что 23 сентября в Красноярском крае четверо детей погибли от отравления неизвестным веществом. Их родители находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. По предварительным данным, причиной трагедии могло послужить попадание в еду средства от насекомых или опасных бактерий.

#в стране и мире #Красноярский край #отравление #СК РФ
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