Появились кадры последствий крупного пожара на складе в Москве

Появились кадры последствий крупного пожара, вспыхнувшего на территории склада в Москве.

На опубликованных «Звездой» кадрах видно, что возгорание нанесло серьезный ущерб зданию. В результате происшествия обрушилась одна из стен, а вместе с ней обвалилась крыша.

Кроме того, работающие на месте происшествия спасатели добивают оставшиеся горящие участки, поскольку до сих пор виден дым.

Ранее сообщалось, что на улице Горбунова вспыхнул крупный пожар на территории площадью 600 «квадратов». Информации о пострадавших нет.

По данным МЧС России пожар ликвидирован в 06.55 мск.