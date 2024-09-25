МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Появились кадры последствий крупного пожара на складе в Москве

Ранее сообщалось о возгорании на площади 600 «квадратов». Информация о пострадавших не поступала.
Глеб Владовский 2024-09-25 08:10:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры последствий крупного пожара, вспыхнувшего на территории склада в Москве.

На опубликованных «Звездой» кадрах видно, что возгорание нанесло серьезный ущерб зданию. В результате происшествия обрушилась одна из стен, а вместе с ней обвалилась крыша.

Кроме того, работающие на месте происшествия спасатели добивают оставшиеся горящие участки, поскольку до сих пор виден дым.

Ранее сообщалось, что на улице Горбунова вспыхнул крупный пожар на территории площадью 600 «квадратов». Информации о пострадавших нет.

По данным МЧС России пожар ликвидирован в 06.55 мск.

#Москва #пожар #Последствия #МЧС России #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 