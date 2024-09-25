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Крупный пожар вспыхнул на территории склада в Москве

Огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания.
Глеб Владовский 2024-09-25 06:56:47
© Фото: mchsmsk Telegram © Видео: Telegram: moscowtop

В Москве на улице Горбунова произошло крупное возгорание склада. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание в складском здании. На месте работают огнеборцы», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в 6:31 мск спасателям удалось локализовать очаг возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 85 специалистов и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось о возгорании на территории торгового центра на юго-западе Москвы.

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