Российские артиллеристы успешно сорвали 10 контратак украинских боевиков на Покровском направлении.

Над головой ясное небо, светит солнце, а к линии фронта надвигается «непогода». Расчет реактивной системы залпового огня «Град» занял позицию. Полный пакет из 40 осколочно-фугасных снарядов залпом ушел к цели.

Шквальный огонь «Града» нанес противнику поражение по площади, выжигая рассредоточенные по линии обороны позиции украинских войск. Под ударами оказались окопы, блиндажи, артиллерия ВСУ, а также их склады боеприпасов.

«База, где хранились БПЛА, склад их поражали. Отходят они, боятся. FPV только, и все, больше ничего у них и нет», - заявил номер расчета РСЗО БМ-21 «Град» с позывным Алекс.

Градовые тучи сейчас сгущаются в районе населенного пункта Гродовка, где подразделения группировки войск «Центр» продвигаются в глубину обороны противника.

Чтобы дотянуться до позиций противника в его тыловых районах, нашим реактивщикам нередко приходится рисковать - работают максимально близко к линии фронта.

После выполнения боевой задачи расчет покидает позицию. Находиться здесь больше двух-трех минут не рекомендуют. Высока активность FPV-дронов противника.

Почти 600 боевиков, пять артиллерийских орудий, американский бронетранспортер М113 и бронемашина Kirpi турецкого производства. Все это - потери ВСУ на Покровском направлении, которые они понесли от нашей «непогоды» при попытках контратаковать.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.